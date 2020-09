ELEZIONI CELANO, FILIPPO PICCONE MISTER PREFERENZE MILLE VOTI PER L’EX PARLAMENTARE

Filippo Piccone, ex parlamentare e sindaco, conferma essere uno dei candidati più amati in città.

Filippo Piccone

I numeri parlano chiaro, questa volta Piccone, Candidato Consigliere con la lista “Una Città da Amare”, con candidato Sindaco Settimio Santilli, ha raggiunto quota 1.000 preferenze, ed in una sezione addirittura ha preso più voti solo lui che l’intera lista avversaria.

Un risultato impressionante per Filippo Piccone, che in tutte le campagne elettorali è sempre visto, dagli oppositori ovviamente, come il nemico da abbattere con tutti i mezzi.

Quello che invece queste cifre dimostrano è che l’ex Senatore ed Onorevole nonché ex Primo Cittadino ha i suoi consensi personali che come dimostrato con questa elezione sono addirittura aumentati.