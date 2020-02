ELEZIONI A CELANO. BOTTA E RISPOSTA SUL WEB TRA VITTORIANO BARUFFA RC E MARCO RIZZO PC

Le elezioni amministrative a Celano, portano con se inevitabili e fisiologiche alleanze tra i vari partiti, come ad esempio il PD e Rifondazione Comunista, notizia questa che è stata oggetto di un botta e risposta tra il segretario cittadino di RC Vittoriano Baruffa ed il segretario nazionale del Partico Comunista Marco Rizzo.

Rizzo sui sociale ha aspramente criticato tale scelta, ricordando le motivazioni che hanno indotto il suo partito a non unirsi con altri di sinistra. “ A Celano” ha postato Rizzo, “cittadina in provincia dell’Aquila in Abruzzo, la regione del segretario nazionale noto per esser seguace di padre Pio, nella sala conferenze dell’auditorium Enrico Fermi si è tenuta la prima assemblea pubblica organizzata dai circoli locali del PD e di RC. Nel Partito Comunista chiunque avesse fatto una cosa simile sarebbe stato immediatamente espulso. Il giudizio sul PD, ed il rapporto da tenersi con questo partito, mi pare una questione fondamentale.

“Caro compagno Marco solo noi del territorio possiamo capire e comprendere i problemi che ci sono”, ha replicato Baruffa. “La nostra Celano è governata ininterrottamente da 15 anni dal Centrodestra. La collaborazione con il segretario Cotturone (PD) ed il suo partito è nata non senza fatica, limando tanti pregiudizi il più delle volte ideologici. Abbiamo capito che invece tante cose ci accomunavano ,quella più importante l’essere antifascisti veri, ed in questo periodo dove l’avanzare delle destre e la becera propaganda Leghista incombe sulle nostre vite abbiamo il dovere morale di contrapporci ad esse. Non prendo infine lezioni di morale da chi non ha mai fatto niente per riunire la sinistra ,anzi ha fatto tutto per dividerla.