ELEZIONI AMMINISTRATIVE A PESCINA LAPOLITICA SCALDA I MOTORI

A primavera diversi Comuni Marsicani sono chiamati al voto, tra questi la Città di Pescina. C’è attesa e curiosità in città per capire come i partiti dei vari schieramenti intendono affrontare questo importante appuntamento elettorale.

In città iniziano a girare voci su possibili candidati per ricoprire il ruolo di Sindaco, in attesa di capire quali saranno le intenzioni del primo cittadino uscente Stefano Iulianella, se ha intenzione di riproporsi o meno. Nella città siloniana iniziano a farsi largo anche altri nomi come possibili papabili candidati; tra questi quello dell’attuale Assessore al Sociale Luigi Soricone, del presidente del Consiglio Alfonso Scamolla.

Oltre gli attuali Amministratori però non si esclude il ritorno di altri esponenti di spicco della politica cittadina, come: gli ex Sindaci Gregorio Toccarelli, Vincenzo Parisse e Maurizio Radichetti.

Tra quelli che potrebbero essere graditi a diversi elettori anche i nomi di Domenico Sessa e Mirco Mazzocchetti.

Certo al momento sono ipotesi buttate lì dalle persone che cercano di farsi un quadro di quella che potrà essere la prossima tornata elettorale. Come avviene sempre per le elezioni Amministrative dove l’elettorato è chiamato ad eleggere il Sindaco e il Consiglio Comunale c’è sempre moltissima attenzione.