ELEZIONI AVEZZANO. IL MOVIMENTO FUORICENTRO I SCHIERA PER LA CANDIDATIURA DI MARIO BABBO

Fuoricentro, dopo un periodo di silenzio, e restando in attesa di sviluppi, affinché tutte le forze politiche, potevano determinare un percorso con un programma ben preciso, si ritrovano ancora in mezzo ad un pollaio, soliti starnazzare contro questo o quello, i quali sono stati autori di questo lungo periodo di commissariamento, portando Avezzano ed i suoi cittadini ad un regresso notevole, (vedi CDX), gruppi politici in stato comatoso, amorfo, (vedi CSX).

La inaffidabilità di queste forze politiche, soliti allo sfacelo di ogni cosa, noi di FUORICENTRO non vogliamo che ad Avezzano accada questo. Il tema fondamentale è quello di riportare Avezzano ad essere il Paese guida, una città sicura, che guarda con interesse la contrapposizione centro – periferia – frazioni e ne caratterizza da sempre la lettura della città moderna.

Noi di FUORICENTRO, pertanto, dopo attenta riflessione, abbiamo deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Avezzano Mario Babbo, il quale ha dato dimostrazione di interesse ai tanti problemi che attanagliano la nostra città. Dove maggiore trasparenza, maggiore interesse per la città di Avezzano, ha fatto sì che il progetto proposto dal candidato sindaco Mario Babbo, può diventare il punto cardine per la guida della nostra cara Avezzano. Quindi, via gli aquilani, via i condizionamenti da tavoli romani, Avezzano agli Avezzanesi. La nostra lista si aggiungerà alle altre liste per sostenere MARIO BABBO SINDACO.