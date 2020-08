ELEZIONI COMUNALI CELANO; GESUALDO RANALLETTA ANNUNCIA LA SUA CANDIDATURA: “LAVORO, FUTURO, MERITO, SICUREZZA LE PAROLE CHIAVE PER UN PROGETTO INNOVATIVO

“Un progetto politico nuovo ed inedito che sappia coniugare al futuro un’idea forte ed innovativa di città.” Così Gesualdo Ranalletta ha confermato ufficialmente di voler guidare la lista per le prossime amministrative di Celano. La sua candidatura ha già ricevuto il consenso di diversi gruppi che lo hanno individuato come una figura di equilibrio, con caratteristiche in grado di unire le forze dell’intera coalizione con capacità amministrative e gestionali. “Nelle scorse ore”, ha continuato Ranalletta, “ho incontrato amici e sostenitori ed insieme abbiamo deciso, con entusiasmo, di dar vita a una coalizione ampia e civica che sappia rappresentare il necessario cambiamento da sempre richiesto dall’intera cittadinanza. L’attuale momento storico ed economico impone a ciascuno di noi un supplemento di responsabilità che sappia favorire le adesioni ad un “patto civico” capace di aggregare molteplici energie in un contenitore strutturato e con obiettivi programmatici solidi. Lavoro, futuro, merito, sicurezza, queste le parole chiave di un progetto che ha già appassionato e vede impegnati tanti giovani, lavoratori, professionisti e rappresentanti delle associazioni e del mondo imprenditoriale e produttivo celanese, che hanno già confermato la propria disponibilità per la formazione della lista. Da oggi, con determinazione, inizia un percorso capace di rappresentare la svolta necessaria per la nostra comunità”.