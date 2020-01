Elezioni Emilia Romagna primi exit poll avanti Bonaccini

Avanti il centro sinistra in Emilia Romagna con Bonaccini presidente, la forbice sarebbe dal 47 al 51 per cebtro contro il 44 47 per cento della Borgonzoni

Il primo exit poll del consorzio opinio per la Rai dà il governatore uscente Stefano Bonaccini, candidato del centrosinistra, tra il 47% e il 51% e Lucia Borgonzoni, sostenuta dall’alleanza di centrodestra, tra il 44 e il 48 per cento; Simone Benini (M5S)in una forchetta tra 2% e il 5%.

In Calabria, sempre stando al primisssmimo exit poll, si prefigura una netta vittoria di Jole Santelli con 49-53% contro il 29-33% dello sfidante Callipo. Crolla il Movimento 5 Stelle, che in Emilia raccoglie il 2-5% dei consensi e in Calabria tra il 7 e l’11 per cento.