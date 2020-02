ELISABETTA II, 68 ANNI FA DIVENTAVA REGINA

Elizabeth Alexandra Mary Windsor, nata a Londra il 21 aprile 1926, figlia maggiore del Duca di York, divenuto in seguito Re Giorgio VI, e di Elizabeth Bowes-Lyon, non avrebbe mai pensato che ancor prima di compiere 26 anni, sarebbe diventata la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. Il tutto accadde il 6 febbraio di 68 anni fa, mentre era in visita ufficiale in Kenya. Venne informata della morte del padre, evento che le permise di succedere al trono. Da subito diede dimostrazione di forte personalità, non assunse nessun nome regale, mantenne il proprio e anche la casa reale inglese non cambiò nome in Mountbatten, cognome del marito Filippo, ma mantenne il nome Windsor.

La Regina Elisabetta II con il consorte Filippo di Edimburgo nel giorno dell’incoronazione

L’incoronazione avvenne il 2 giugno 1953 nell’abbazia di Westminster, la cerimonia fu trasmessa per la prima volta in televisione. Ad oggi, il suo regno è il più longevo di tutta la storia britannica, 68 anni, pari a 24837 giorni, e il 5° in assoluto nella classifica dei regni più lunghi della storia. Altro record della Regina Elisabetta è quello di essere il Capo di Stato in carica da più tempo.

M.R.