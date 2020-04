EMERGENZA CORONAVIRUS. AGGIORNAMENTO DATI REGIONE PER REGIONE

In Italia sono 115242 le persone che hanno contratto il Coronavirus, di queste 83049 persone risultano positive al virus. Sono 18278 le persone guarite. I deceduti sono 13915, nella ultime 24 ore sono morte 760.I guariti raggiungono quota 18278, per un aumento in 24 ore di 1431 unità I tamponi fatti oggi sono 39809, circa cinquemila in più di ieri.

Totale casi per Regione

Lombardia: 46.065 (Positivi: 25.876)

Emilia-Romagna: 15.333 (Positivi: 11.859)

Piemonte: 10.353 (Positivi: 8.799)

Veneto: 10.111 (Positivi: 8.578)

Toscana: 5.273 (Positivi: 4.789)

Marche: 4.098 (Positivi: 3.555)

Liguria: 3.782 (Positivi: 2.660)

Lazio: 3.433 (Positivi: 2.879)

Campania: 2.456 (Positivi: 2.140)

Puglia: 2.077 (Positivi: 1.864)

P.A. Trento: 2.003 (Positivi: 1.587)

Friuli Venezia Giulia: 1.799 (Positivi: 1.294)

Sicilia: 1.791 (Positivi: 1.606)

Abruzzo: 1.497 (Positivi: 1.251)

P.A. Bolzano: 1.479 (Positivi: 1.160)

Umbria: 1.128 (Positivi: 885)

Sardegna: 794 (Positivi: 718)

Calabria: 691 (Positivi: 627)

Valle d’Aosta: 668 (Positivi: 556)

Basilicata: 246 (Positivi: 233)

Molise: 165 (Positivi: 133)

Dati aggiornati al 2 aprile 2020