EMERGENZA CORONAVIRUS. COVALPA GARANTISCE PRODUZIONE NEL MASSIMO DI IGIENE E SICUREZZA

Il Covalpa Abruzzo, cooperativa attiva nel settore dei prodotti surgelati, e l’Associazione Marsicana Produttori Patate, sono tra le realtà produttive ritenute essenziali dalle recenti disposizioni governative e quindi i nostri stabilimenti sono operativi anche se solamente per l’attività strettamente produttiva.

Le nostre aziende sono da sempre strutturate per garantire la massima igiene e sicurezza.

In seguito alle disposizioni del Governo dovute all’attuale situazione emergenziale abbiamo ulteriormente adottato misure per la maggiore salvaguardia dei dipendenti, abbiamo ridotto i turni di lavoro, sono state bloccate tutte le visite di personale esterno e dove possibile, per gli impiegati, si è agevolato il lavoro da casa.

Tutto il personale Covalpa Abruzzo ed Ampp è stato assicurato con apposita polizza stipulata con Generali in caso di contagio da COVID-19 e si sta verificando la possibilità di estendere tale copertura a tutti i soci produttori agricoli.