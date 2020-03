EMERGENZA CORONAVIRUS. DATI AGGIORNATI REGIONE PER REGIONE

+++ CORONAVIRUS – AGGIORNAMENTI +++

In Italia sono 59138 persone che hanno contratto il #Coronavirus, dei quali 7024 sono guariti e 5476 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 46.638. In un giorno di sono registrati 3957 nuovi casi di positività, 952 guariti e 651 decessi. Sono 3.009 i malati in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 23783 su 46638.

Lombardia: 27206 (attuali: 17885)

Emilia Romagna: 7555 (attuali: 6390)

Veneto: 5122 (attuali: 4644)

Piemonte: 4420 (attuali: 4127)

Marche: 2421 (attuali: 2231)

Toscana: 2277 (attuali: 2144)

Liguria: 1665 (attuali: 1351)

Lazio: 1383 (attuali: 1272)

P.A. Trento: 954 (attuali: 885)

Campania: 936 (attuali: 866)

Friuli Venezia Giulia : 874 (attuali: 738)

Puglia: 786 (attuali: 748)

P.A. Bolzano: 678 (attuali: 648)

Sicilia: 630 (attuali: 596)

Abruzzo: 587 (attuali: 539)

Umbria: 521 (attuali: 500)

Valle d’Aosta: 364 (attuali: 354)

Sardegna: 339 (attuali: 327)

Calabria: 273 (attuali: 260)

Basilicata: 81 (attuali: 81)

Molise: 66 (attuali: 52)

Dati aggiornati al 22 marzo 2020