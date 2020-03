EMERGENZA CORONAVIRUS. LA ASL PESCARA, ATTIVA IL NUOVO NUMERO VERDE

Per potenziare il filo diretto tra gli operatori sanitari e i cittadini, durante l’emergenza Covid-19, la Asl di Pescara ha attivato il nuovo numero verde 800.556.600.

Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ed è volto a fornire informazioni e indicazioni, a pazienti e medici, sulle misure per la gestione, il contenimento e la prevenzione del contagio. Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito www.ausl.pe.it, sezione Ultime Notizie / Aggiornamento Nuovo Coronavirus COVID-19, in continuo aggiornamento, e seguire la pagina Facebook “Azienda USL di Pescara”.