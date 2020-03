Emergenza coronavirus. La vigilanza privata a tutela dei cittadini

L’emergenza e le restrizioni legate al COVID-19, stanno portando alla luce innumerevoli risvolti, molti dei quali legati anche alla sicurezza, in particolare alla tutela di aziende, negozi, ristoranti ed altre attività, che come la cronaca degli ultimi giorni ci ha raccontato, sono sempre più oggetto di attenzione da parte dei ladri.

In campo le forze dell’ordine certo, che sono comunque impegnate per garantire la sicurezza, che le persone rispettino le restrizioni e tutto quello che gli compete nel quotidiano.

Ma in campo anche le guardie giurate, che come molte categorie, nonostante l’emergenza stanno continuando a lavorare tentando di garantire anche loro la sicurezza dei locali e uffici affidati alla loro tutela.

Come nel caso dei lavoratori della Sicuraquila che operano nel territorio marsicano e del comparto sicurezza in generale che in un momento di grande difficoltà ed apprensione come questo continuano a svolgere il loro servizio di tutela ,controllo e sicurezza di giorno e di notte, nelle pubbliche amministrazioni (tribunali del capoluogo, ospedali, cliniche, supermercati ecc) e soprattutto garantendo con il servizio di pattugliamento la salvaguardia dei beni di coloro che non si possono recare presso le loro aziende.

M.R.