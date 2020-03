EMERGENZA CORONAVIRUS. L’APPELLO DI SARA, MARSICANA IN PRIMA LINEA A BRESCIA

ECCO L’APPELLO DELLA DOTTORESSA SARA CICCHINELLI ORIGINARIA DI CAPISTRELLO:

Da 24 giorni lavoro nel bel mezzo dell’emergenza Covid-19. Non so quanti pazienti ho visitato, ho perso il conto. Mi sono chiesta molte volte cosa avrebbe potuto aiutarmi a rendere il mio lavoro più efficiente.

Sapete cosa succede in un PS quando un paziente è un “sospetto COV-19”? Entra nel cosiddetto “percorso sporco”, quello dove i sanitari sono bardati come alieni dalla testa ai piedi e dove i familiari non possono entrare. Solitamente il colloquio con i familiari è essenziale per noi medici di PS perché spesso i nostri pazienti non sanno raccontarci il motivo per cui sono in ospedale e da quali malattie sono affetti. Questo problema si sta manifestando con tutta la sua forza in questi giorni di emergenza, in cui noi medici non possiamo ricorrere all’aiuto di voi familiari, se non tramite le chiamate telefoniche che spesso richiedono molto tempo. E adesso non possiamo permetterci di perdere tempo. Perché quando hai la fila davanti al triage il tempo è prezioso, è la cosa più preziosa di cui disponi! Quindi, aiutateci ad aiutare i vostri cari. Preparate la documentazione medica disponibile (precedenti ricoveri, interventi) o, se non ne avete, scrivete brevemente su un foglio le informazioni più importanti.

– Quali sono i sintomi per cui accompagnate il paziente in PS e da quanto tempo sono presenti (es. febbre e tosse da 10 giorni);

– Se ha effettuato la vaccinazione antinfluenzale e se ha avuto contatti con casi accertati di COVID-19;

– Quali sono le malattie da cui il paziente è affetto (es. Ipertensione e diabete);

– Quale terapia assume quotidianamente (con dosaggi e orari);

– Allergie note a farmaci;

– Uno o più recapiti telefonici che siano facilmente contattabili (24/24h).

Queste informazioni sono preziosissime per noi medici impegnati nell’emergenza e averle subito a disposizione ci permette di curare al meglio i vostri cari!