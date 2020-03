EMERGENZA CORONAVIRUS. PRIMO POSITIVO A SUBIACO

ECCO IL POST DEL SINDACO DI SUBIACO NEL QUALE ANNUNCIA LA NOTIZIA:

Comunicazione: primo caso positivo al Covid-19 a Subiaco.

Purtroppo lo scenario è in continua evoluzione per cui devo rettificare il mio messaggio precedente.

Sono stato informato dalla ASL Roma 5 che oggi è stato riscontrato un primo caso positivo al Covid-19 nel Comune di Subiaco.

Il paziente è stato ricoverato presso l’Ospedale di Subiaco ed immediatamente posto in isolamento. Attualmente è in trasferimento presso l’Ospedale “Spallanzani” di Roma.

La situazione è monitorata dalla ASL RM 5 che sta ricostruendo tutta la potenziale rete di contatti del paziente e mettendo in atto ogni accorgimento, come da protocollo.

Non c’è necessità di allarmarsi ma è assolutamente il caso di seguire in maniera ancora più rigorosa le indicazioni precauzionali. Non uscite da casa se non per motivi veramente indifferibili.

Più tardi vi farò avere ulteriori aggiornamenti.

Non perdiamoci d’animo. Era prevedibile che prima o poi arrivasse. Stringiamo i denti. Ce la faremo