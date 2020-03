EMERGENZA CORONAVIRUS. TANTI UFFICI PUBBLICI E AZIENDE VENGONO IGIENIZZATI CON L’OZONO

L’OZONO COME METODO DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI



In questo periodo di emergenza sanitaria si stanno mettendo in campo tutte le soluzioni per contenere il propagarsi del COVID-19.

Tra i ritrovati, particolare funzione la sta svolgendo la sanificazione attraverso l’utilizzo dell’Ozono. Procedura utilizzata già da enti pubblici e anche privati, proprio in queste ore sono stati sanificati con tale metodo i comuni di: Cerchio, Aielli e le vetture del CAM sono oltre a varie strutture in tutta la Marsica.

La RC Global Service, si sta muovendo su tutto il territorio utilizzando tale metodo, “ la sanificazione attraverso l’ozono”, hanno spiegato dalla società, “ rappresenta la soluzione più diretta e sicura per l’abbattimento di tossine e batteri con una loro eliminazione del 99,98%. In pratica il gas naturale viene sparso nell’ambiente andando a coprire tutti i punti e distrugge tossine e batteri, inoltre quando questo si posa va ad attaccare anche tutte le superfici arrivando praticamente ovunque”. “In questi giorni stiamo operando moltissimo sia nel pubblico che nel privato”, hanno proseguito, “ inoltre siamo stati chiamati anche da persone che purtroppo hanno contratto il virus, per loro il servizio lo svolgiamo gratuitamente”.