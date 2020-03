EMERGENZA COVID-19. CELANO, SCATTANO I CONTROLLI DA PARTE DEI CARABINIERI PER FAR RISPETTARE LE NUOVE REGOLE

Da questa mattina, i Carabinieri di Celano, coordinati dal Luogotenente Pietro Finanza, hanno intensificato i controlli, in particolare sulla viabilità, per verificare che i cittadini si stiano attenendo alle nuover regole, più stringenti, per affrontare l’emergenza del Coronavirus.

I militari hanno fermato tutte le auto e anche persone a piedi, per verificare se fossero in possesso dell’autocertificazione che li permetteva di spostarsi.