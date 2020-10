EMERGENZA COVID. COPRIFUOCO NELLA REGIONE LAZIO

Il governatore Nicola Zingaretti ha firmato un’ordinanza che impone il coprifuoco dalle 24 alle 5. Si potrà uscire soltanto per comprovati motivi di lavoro o di urgenza che dovranno essere giustificate con un’autocertificazione.

Il provvedimento impone il divieto di spostamento dei cittadini e la chiusura dei locali. L’ordinanza entra in vigore venerdì 23 ottobre e avrà una validità di 30 giorni. Nonostante l’Rt di Roma sia all’1,2, il presidente della Regione ha deciso di procedere proprio per contenere l’avanzata del Covid 19, in accordo con i sindaci e con i dirigenti scolastici. È stato anche deciso di allestire 2913 nuovi posti letto per i Covid e 552 in terapia intensiva.

Fonte: corriere.it