Polizia di Stato di L’Aquila: emessi “daspo willy” nei confronti di minori stranieri responsabili di reati nell’aquilano. Nei giorni scorsi sono stati emessi dal Questore di L’Aquila, dr. Enrico De Simone, due provvedimenti c.d. “DASPO WILLY”, misura che stabilisce delle “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e introdotta dal decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14.

Il provvedimento ha riguardato, in particolare, due minori stranieri facenti parte del gruppo di ragazzi ritenuti responsabili dei danneggiamenti e furti a danno dei distributori automatici nel centro del Comune di L’Aquila e di ulteriori danneggiamenti e furti, su e di autovetture, nel Comune di Pizzoli (AQ), già colpiti dalla misura cautelare della custodia che stanno scontando presso un Istituto penitenziario minorile.

A seguito del provvedimento del Questore ai destinatari è stato vietato, per 18 mesi, l’accesso e lo stazionamento nelle loro immediate vicinanze nei confronti degli pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento ubicati in prossimità dei luoghi in cui sono stati consumati i reati contestati.