ENNESIMA ODISSEA DEI PENDOLARI SU UN AUTOBUS DELLA TUA NEL TRATTO CARSOLI/L’AQUILA DELL’A24: BLOCCATI A TORNIMPARTE PER ORE

Un’odissea senza fine hanno vissuto i pendolari che viaggiano quotidianamente con gli autobus della tua(trasporto unico abruzzese) nel tratto autostradale dell’A24 tra Carsoli e L’Aquila. Oggi pomeriggio , intorno alle 15 nei pressi di Torano, l’ennesimo guasto che ha costretto i passeggeri insieme all’autista a rimanere fermi per alcune ore nella corsia di emergenza in attesa dei soccorsi stradali. Questo è l’ultimo episodio accaduto come è stato segnalato ai mezzi di informazione da chi , ogni santo giorno specialmente per lavoro, è costretto a fare avanti e indietro utilizzando questo mezzo pubblico: “spie accese in continuazione, rumori frastornanti provenienti dal motore e puzza di gasolio bruciato ovunque. Questo è quanto spesso accade… Non viene chiesto alla società che gestisce il trasporto pubblico abruzzese un Bus modernissimo , ma almeno uno che sia in grado di viaggiare in autostrada in sicurezza ed efficienza”.