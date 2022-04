ERASMUS PLUS: I DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BALSORANO IN IRLANDA

Sono arrivati a Galway (Irlanda), lo scorso 24 aprile, i docenti dell’Istituto Comprensivo di Balsorano, per partecipare al viaggio di formazione, previsto dal progetto Erasmus plus KA1, “Let’s keep small schools ALIVE, Arising, Long-term, Inclusive/Inspiring, Vital, Education”.



Il programma “Erasmus Plus” KA1 è un progetto europeo, rivolto ad insegnanti ed organizzazioni con fini educativi e sociali (scuole, università, organizzazioni no profit), con lo scopo di migliorare le competenze di chi lavora con e per i giovani.



Un gruppo di otto docenti della Scuola Secondaria di primo grado di San Vincenzo Valle Roveto ha aderito alla proposta di mobilità all’estero, con un percorso formativo, “Teacher Training: digital teaching, how to use digital tools in the classroom,” teso ad acquisire nuove competenze digitali.



Obiettivo fondamentale di tale iniziativa è quello di fornire nuove competenze, che consentano ai docenti di focalizzare l’attenzione sulle migliori pratiche didattiche, per promuovere l’interesse, la curiosità e la motivazione degli studenti. Inoltre, si prevede anche di favorire la ricerca e la declinazione di risorse digitali al fine di valorizzare la molteplicità di bisogni educativi e formativi degli studenti e ottimizzare l’inclusione scolastica all’interno dell’istituto.



Proprio attraverso la partecipazione al programma “Erasmus Plus”, l’istituto di Balsorano esprime la volontà di potenziare le competenze professionali del corpo docente, impegnato da sempre a tessere un proficuo rapporto con la realtà locale, all’insegna dell’innovazione e del cambiamento, rivelandosi così vocato ad essere comunità educante in un territorio come quello della Valle Roveto.