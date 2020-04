ESCONO IN MOTORINO PER FAR UN GIRO, MEGA MULTA DI 6300 EURO A LECCE A DUE DONNE

VOLEVANO FARE UN BREVE GIRO IN MOTORINO

Gli è costata proprio tanto, la breve uscita in motorino, a due donne a Lecce, a fermarle vicino casa la Polizia Locale, alla quale le stesse non hanno saputo dire la causa dell’uscita, e cosi è scattata la mega multa. Per ciascuna di esse è scattata una sanzione di 400 euro per violazione dei divieti riguardanti il contenimento dell’epidemia da Covid-19. In più, alla conducente è stata inflitta una sanzione di 398 euro per guida senza patente, mentre nei confronti della proprietaria del veicolo è scattata una multa di 5.110 euro per incauto affidamento del mezzo. Forse, alcune persone ancora non capisco la vera esigenza del restare a casa, nelle migliaia di multe, fatte in questi giorni in Italia, ci sono diverse assurde. Infatti gente trovata in spiaggia, gente che nell’autocertificazione scrive ” SONO USCITO PER PRENDERE UN PO DI ARIA “, o altri ” DEVO PORTARE UNA COSA AD UN PARENTE “…………