 ESEGUITA DALLA SQUADRA MOBILE DI TERAMO LA MISURA CAUTELARE DEL DIVIETO DI DIMORA NEI CONFRONTI DI UN UOMO ACCUSATO DI MALTRATTA MENTI NEI CONFRONTI DELLA MADRE “

Un uomo è stalo colpito dalla misura cautelare del divieto di dimora con controllo elettronico degli spostamenti, in quanto ritenuto presunto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni aggravate.

Nel pomeriggio di lunedì 25 novembre 2024, personale della Squadra Mobile della Questura di Teramo ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora con controllo elettronico degli spostamenti, emessa dal G I P. presso il Tribunale di Teramo, nell’ ambito di un attività dì indagine svolta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla locale Procura della Repubblica.

Secondo l’accusa l’uomo è ritenuto presunto responsabile di aver posto in essere comportamenti violenti e vessatori in danno della madre.

In particolare, l’indagato avrebbe reso la madre oggetto di continue vessazioni fisiche e psicologiche, minacciandola e avanzando continue richieste di denaro. Inoltre, in data 14.11.2024. per futili motivi, avrebbe colpito la persona offesa al volto con diversi pugni, spingendola violentemente contro un mobile della cucina e facendole sbattere la schiena, procurandole lesioni, giudicate guaribili in 7 giorni.

L ‘uomo, dopo essere stato rintracciato da personale della Squadra Mobile di Teramo, è stato accompagnato in Questura per gli adempimenti di rito.