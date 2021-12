ESERCITO. CONFERENZA DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PRESSO L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ETTORE MAJORANA”

Come noto, l’Esercito, in accordo con il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), organizza conferenze informative rivolte agli studenti degli Istituti scolastici di primo e secondo grado. In tale quadro è stata programmata una conferenza scolastica tenuta da personale militare del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” e in particolare da un team debitamente specializzato per illustrare agli studenti le opportunità professionali e gli sbocchi di carriera, soprattutto i concorsi per l’accesso alle varie categorie di personale della Forza Armata Esercito (Ufficiali, Sottufficiali, Graduati). Per l’occasione, questa mattina le classi quinte dell’istituto I.I.S. “Ettore Majorana” di Avezzano (AQ) si sono riunite in aula magna per partecipare ad un incontro con i due rappresentanti dell’Esercito per la Regione Abruzzo, uno dei quali ha parlato della Forza Armata Esercito e delle attività che svolge in ambito nazionale ed internazionale. A tal riguardo è stato sottolineato che sul territorio Italiano, oltre che occuparsi della difesa dei confini nazionali, interviene in concorso ad altre organizzazioni in caso di calamità naturali (terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, incendi) nonché emergenze nazionali (vedasi l’impiego dell’Esercito nella gestione della crisi pandemica da Covid–19); fuori dai confini nazionali partecipa a Missioni Internazionali di Mantenimento della Pace nei vari Teatri Operativi. In questo senso, è stato evidenziato lo sforzo e l’obiettivo raggiunto in termini di equipaggiamento e mezzi di cui si è dotato l’Esercito che sfruttano appieno l’evoluzione tecnologica attraverso la quale le capacità e le potenzialità risultano essere all’avanguardia e di conseguenza più idonee a soddisfare le varie esigenze che si prospettano quotidianamente. Presente alla conferenza il Capo di Stato Maggiore del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, Colonnello Romeo LEONARDI, il quale nella circostanza ha formulato ai presenti i ringraziamenti per l’attenzione all’iniziativa, ha rivolto gli auguri per le prossime festività e ha omaggiato i docenti e gli alunni presenti alla conferenza con materiale promozionale.