E…STATE CON NOI: LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE ED EDUCAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’ESODO ESTIVO FA TAPPA A PESCARA

La Polizia Di Stato In Piazza Salotto Il 29 Luglio Con La Lamborghini E Il Pullman Azzurro

Il 29 luglio, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 , farà tappa anche a Pescara, nella centralissima Piazza della Rinascita, la campagna promossa dalla Polizia Stradale denominata “E…State con noi”, al fine di sensibilizzare i vacanzieri sulle corrette condotte da tenere sulla strada, anche in considerazione dell’intensificazione dei flussi di traffico attesi nei fine settimana di luglio e agosto.

Per l’occasione arriverà a Pescara il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, un’aula didattica itinerante grazie alla quale la Polizia Stradale fa scuola di sicurezza: con il simulatore di guida, i visori vr per sperimentare la guida in stato di alterazione psico-fisica ed altre attività interattive.

Il Pullman Azzurro sarà inoltre accompagnato dalla gettonatissima Lamborghini Huracan della Polizia di Stato che richiama notoriamente l’interesse di grandi e bambini.

Il piazza, gli operatori della polizia Stradale di Pescara per dispensare informazioni e preziosi consigli.