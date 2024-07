ESTATE GIOIA DEI MARSI: OLTRE 60 EVENTI TRA SPORT, MUSICA E TRADIZIONE

Il sindaco Gianluca Alfonsi: “La cultura resta il volano per il rilancio del territorio”

Mettersi alla prova con le pareti d’arrampicata e il tiro con l’arco, rilassarsi e riscoprire le bellezze del territorio attraverso escursioni nel vecchio borgo, partecipare a momenti condivisi di gioco e divertimento, assistere a spettacoli e concerti, senza dimenticare la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Proseguono gli eventi estivi a Gioia dei Marsi (L’Aquila), dove l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Alfonsi, in sinergia con le associazioni del territorio, ha deciso di mettere in campo un ventaglio di proposte in grado di soddisfare tutti i gusti e le fasce di età.

Sono oltre 60 gli appuntamenti, che andranno avanti fino al prossimo 29 settembre, inseriti all’interno del ricco cartellone estivo gioiese, in cui tradizione, arte, cultura e natura si fondono con musica, divertimento e sport.

Soddisfatto il sindaco Alfonsi: “Tutte le manifestazioni che compongono il cartellone estivo 2024 rientrano in quella visione strategica che crediamo abbia la cultura – ha spiegato – La cultura, in tutte le sue differenti declinazioni, resta per questa amministrazione il principale volano per il rilancio del territorio, un elemento che contribuisce a rendere ancor più attrattivo il nostro magnifico territorio”.

Il primo cittadino ha poi voluto ringraziare tutte le associazioni che sono state accanto all’amministrazione comunale sin dai primi momenti e che hanno contribuito alla nascita del cartellone estivo.

Tra gli eventi più attesi: l’escursione alla Torre di Sperone il prossimo 28 luglio, il festival del libro e della musica in programma il 7-9-10 agosto, la notte bianca con street food e mercatino l’11 agosto, la color run il prossimo 16 agosto, il concerto di Michele Zarrillo il 17 agosto e la Fanfara dei carabinieri il 18 agosto. Da non perdere anche la storica sagra della Sagna gioiese, in programma il prossimo 13 agosto che vedrà la partecipazione della cantante Marianna Lanteri, la sagra del piliero il 10 agosto e la sagra del fritto gioiese, a cura del centro anziani, il prossimo 17 agosto.