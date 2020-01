eToro: come funziona e quali vantaggi offre

eToro è sicuramente una delle piattaforme più conosciute dai trader. Infatti questo broker è davvero l’ideale per chi vuole fare trading online. Da tutti eToro viene considerato uno dei più importanti broker, fra quelli che offrono gli stessi servizi di trading. Molti lo contraddistinguono in base al concetto di social trading, che la piattaforma in questione ha introdotto con grande successo. Una delle caratteristiche fondamentali infatti di questo broker è rappresentata dal fatto che i trader meno esperti possono rivolgersi nel mettere in atto le stesse azioni dei trader professionisti, traendo da loro le strategie più adatte basate sull’esperienza.

Gli asset su cui investire

Volendo fare una recensione del broker eToro, non possiamo dimenticare in primo luogo gli asset più importanti che questa piattaforma mette a disposizione degli investitori. Infatti gli utenti possono scegliere differenti asset, sfruttando il mercato Forex oppure i CFD.

In particolare eToro, oltre a rappresentare un’ottima opportunità per quanto riguarda il mercato Forex, propone contratti CFD per azioni, indici azionari, materie prime e Bitcoin.

Con i CFD, i cosiddetti contract for difference, c’è la possibilità di speculare sulle variazioni di prezzo dell’asset che si sceglie. Con i CFD non si tratta di negoziare o scambiare l’attività finanziaria. Si tratta, invece, di un’operazione in cui due parti si mettono d’accordo per scambiare denaro sulla base della variazione di valore dell’asset di riferimento, considerando sempre le variazioni tra il momento in cui l’operazione viene aperta e il momento in cui viene chiusa.

La piattaforma mobile

Per venire maggiormente incontro alle esigenze dei trader che sempre di più usano dispositivi mobili, come smartphone e tablet, eToro ha creato anche una piattaforma mobile, che si può utilizzare sull’iPhone, ma anche su quei dispositivi con sistema operativo Android.

Attraverso l’app, si possono fare diverse operazioni. Infatti possono essere monitorati i tassi, si possono gestire le posizioni e si ha l’opportunità di accedere ai live feed. In qualunque situazione e in qualsiasi momento puoi copiare le operazioni eseguite dai trader che ti interessano.

Che cos’è il copy trading

Il copy trading è un concetto davvero fondamentale nell’ambito di eToro, perché vuole venire incontro alle esigenze di chi per la prima volta si approccia al trading online. Infatti tramite il copy trading ogni trader può vedere in tempo reale le operazioni svolte dagli altri.

Ogni trader può decidere di controllare le operazioni di altri ed ha l’opportunità di poter copiare le operazioni.

La piattaforma è situata in modo tale da fornire degli strumenti necessari a questo, per analizzare le performance di tutti i trader iscritti, scegliendo in base allo stile e alle strategie che vengono eseguite e a seconda della percentuale di successo raggiunta.

È possibile anche eseguire automaticamente le operazioni da copiare, in base alle impostazioni che prestabiliamo. Su eToro ci sono dei filtri in base ai quali selezionare soltanto i risultati che rientrano nelle nostre impostazioni.

I vantaggi di eToro

Sicuramente eToro è una piattaforma per il trading online molto vantaggiosa. Lo capiamo già dal fatto che mette a disposizione il copy trading e il social trading. Attraverso la condivisione e la copiatura delle strategie, anche i principianti hanno la possibilità di imparare dagli utenti più esperti.

Tra gli altri vantaggi che eToro riesce a fornire vanno ricordati sicuramente la vasta scelta di CFD e i tassi di spread che in molti casi si rivelano davvero utili.

eToro offre un effetto leva controllato e dà la possibilità di aprire un conto soltanto con 200 dollari. Su questa piattaforma si può utilizzare un conto demo senza limitazioni e inoltre vengono messi a disposizione numerosi strumenti dedicati alla formazione degli utenti, affinché diventino più esperti.