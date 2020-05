EUROVISION SONG CONTEST 2021: SARÀ A ROTTERDAM!

È arrivata l’ufficialità: l’Eurovision Song Contest 2021 si terrà nella città olandese di Rotterdam. La conferma, che dopo la cancellazione dell’evento di quest’anno era già nell’aria, è stata data con gioia dai presentatori designati per l’Eurovision Song Contest 2020 durante la trasmissione Eurovision: Europe Shine a Light. Ancora non c’è la certezza se l’Ahoy Rotterdam sarà di nuovo scelto come sede. Lo slogan Open Up sarà mantenuto anche per la prossima edizione, con chiaro riferimento ad un agognata fine delle restrizioni adottate in vari paesi per far fronte alla pandemia di COVID-19.

L’Ahoy Rotterdam, che in questo periodo avrebbe per l’appunto ospitato l’Eurovision Song Contest 2020, è stato riconvertito in ospedale di emergenza e sta attualmente ospitando i pazienti malati di COVID-19.

