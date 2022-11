EVENTI: TORNANO IL PREMIO “PINGUINO D’ORO” E IL PROFESSOR PECCHENINO CON LA PRESENTAZIONE DEL SUO NUOVO LIBRO

Domani, venerdì 11 novembre, doppio appuntamento al centro Pinguino Village di Avezzano, con due eventi che celebrano lo sport e la cultura.

Si inizia alle 18:30 con la presentazione, in anteprima nazionale, del nuovo libro del professor Mauro Pecchenino “Gi a Rocch Jazz”; un romanzo internazionale dalla scrittura moderna che fa vivere al lettore la storia dei due protagonisti, Melod e Pete, nelle vie di città, in giro per il mondo, sulle note jazz della pianista americana, Kandace Springs.

Alle 20:00 torna il tradizionale “Premio Pinguino D’Oro” che conferisce un riconoscimento a personaggi che si sono distinti per il loro operato, nello sport, nella valorizzazione del territorio e della cultura e nel sociale.

I premiati dell’edizione 2022 saranno il sindaco del Comune di Aielli, Enzo Di Natale, la dottoressa Annamaria Anselmi, la pluricampionessa della squadra “Pinguino Nuoto”, Giorgia Fabiani e una sezione speciale andrà al settore agonistico della società sportiva. All’evento parteciperanno il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, il vice presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, Roberto Santangelo e il senatore Michele Fina.

“Insieme al direttore, Nazzareno Di Matteo, crediamo da sempre nelle potenzialità del nostro territorio”, ha dichiarato la presidente, Daniela Sorge, “e lo facciamo dimostrando che oltre a preparare grandi campioni del nuoto, il nostro centro può diventare un luogo dove lo sport incontra la cultura e il sociale, riconoscendo il valore di chi ogni giorno si adopera per rendere la Marsica un posto migliore. Per questo, siamo felici di rinnovare, anche per quest’anno, l’appuntamento con il “Premio Pinguino D’Oro” e di ospitare per la seconda volta il professore Mauro Pecchenino con la sua nuova opera”.

Grazie e buon lavoro!