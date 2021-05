Una vera e propria caccia all’uomo è in corso in puglia dove un uomo a volto coperto, ha ucciso sparandogli con un fucile Silvano Nestola, ex maresciallo dei Carabinieri che si trovava nella casa di campagna della sorella in provincia di Lecce.

L’ex maresciallo aveva 46 anni, è stato colpito a morte davanti il figlio di 10 anni