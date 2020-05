FEDELE (M5S): SLITTA LA RIAPERTURA DEI PPI DI TAGLIACOZZO E PESCINA, MAGGIORANZA E ASL PRENDONO TEMPO FINO AL 16 GIUGNO

Giorgio Fedele, consigliere regionale (M5S)

“Il Presidente della Commissione Sanità e il direttore della Asl 1, a seguito dell’incontro tenuto ieri sul tema, si sono trovati probabilmente costretti a dare un limite temporale per la riapertura dei PPI di Tagliacozzo e Pescina. A maggio non sono stati in grado di riaprirli, prendiamo atto della nuova scadenza che si sono concessi fino al 16 giugno, sperando che stavolta riescano a rispettare i tempi e che forniscano il prima possibile certezza sul ripristino degli orari consoni, poiché rimangono numerose perplessità sulle capacità di offrire servizi adeguati con solo 12 ore di attività, così come è stato annunciato. Viene il dubbio, comunque, che un ruolo decisivo lo abbia giocato proprio il vespaio che ho sollevato in questi giorni, anche alla luce delle laconiche risposte che ho ricevuto solo due giorni fa dal Direttore della Asl 01 Roberto Testa, in cui la riapertura dei presidi marsicani sembrava l’ultimo problema a cui l’Azienda sanitaria locale avrebbe dovuto pensare. Continuiamo a tenere alta l’attenzione sul tema, perché i cittadini non possono più essere presi in giro da continui rinvii e cambi di rotta. Ora che finalmente siamo riusciti ad ottenere dal Direttore e dal Presidente Quaglieri l’impegno per una data certa di riapertura ci aspettiamo che questa avvenga nei tempi previsti. Resto comunque in attesa della convocazione della commissione sanità che ho richiesto in Consiglio regionale per avere dalla dirigenza ASL, non solo a mezzo stampa ma con documenti di programmazione chiari, spiegazioni sulla situazione che è venuta a crearsi in Marsica.

Allo stato attuale, infatti, al di là di parole e annunci, nessuno dei problemi che ho sollevato è stato risolto. Non abbasserò l’attenzione fino a quando non ci saranno risposte certe e risultati concreti” così il consigliere regionale del M5S Giorgio Fedele.