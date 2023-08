FELIX CUESTA È UN NUOVO GIOCATORE DELL’ISWEB AVEZZANO RUGBY. TROIANI: RAPIDO IN ATTACCO E SOLIDO IN DIFESA

L’Isweb Avezzano Rugby ufficializza l’ingaggio di Felix Cuesta, mediano di mischia classe 1998, che ha militato nell’Olbia Rugby e lo scorso anno in forza all’Alghero Rugby, in serie A. Giocatore rapido in attacco e solido in difesa, andrà a sostituire Nacho Ficcadenti tornato in Argentina. “Sono felice di essere parte della squadra e non vedo l’ora di iniziare la stagione per dimostrare cosa sono in grado di fare”, afferma il nuovo giocatore giallonero.

La società abruzzese tiene a ringraziare l’Alghero Rugby per la disponibilità dimostrata nei confronti del giocatore nel fargli vivere una nuova esperienza professionale.

“Felix è un giocatore che ha grinta e qualità. Un mediano di mischia d’attacco rapido e veloce, ma anche un buon difensore. Ho avuto modo di conoscerlo lo scorso anno e appena abbiamo avuto la possibilità di ingaggiarlo gli ho chiesto di venire. Sarà in grado di sostituire chi ha lasciato la squadra”, spiega Vincenzo Troiani, head coach dell’Isweb Avezzano Rugby.

Con riguardo alla preparazione in vista della nuova stagione, Troiani ha le idee chiare. “Non abbiamo mai mollato del tutto dalla chiusura dello scorso campionato. Abbiamo organizzato una preparazione fisica fuori stagione che lo scorso anno non abbiamo fatto. Ad agosto ci sarà una breve pausa di alcuni giorni e poi, dal 21 fino alla prima settimana di ottobre, ci prepareremo per affrontare al meglio il nuovo campionato”. “L’obiettivo è consolidare quanto fatto lo scorso anno e, perché no, aggiungere uno step in più. Abbiamo provveduto a sostituire alcuni giocatori che ci hanno lasciato. Abbiamo una rosa di qualità e i nuovi arrivati hanno buone premesse rispetto a quello che ci hanno detto”, dichiara l’head coach giallonero.