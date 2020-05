Dalla U.O.S. Qualità, URP, CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale, riceviamo ed integralmente pubblichiamo il seguente comunicato.<<Giovedì 14 Maggio 2020, in occasione della ricorrenza e celebrazione della festività di San Bonifacio, Santo Patrono di Popoli, rimarranno chiusi gli Uffici amministrativi/CUP presenti nel Presidio Ospedaliero, sito in Via Saffi n. 118 e la sede erogativa distrettuale, sita in Via Aldo Moro n. 10>>.