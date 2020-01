“FIACCOLATA DELLA MEMORIA” DAL SANTUARIO AL MEMORIAL con il CAI di AVEZZANO

La prima edizione ci ha regalato una straordinaria esperienza. La sera del 13 gennaio 2019 oltre 150 persone, nonostante il freddo della notte e il percorso non certo agevole, hanno preso parte alla Fiaccolata in un’atmosfera di intima partecipazione.

All’arrivo al Memorial, luogo simbolo del terremoto della Marsica, si è raggiunto il momento culminante ed emozionante della cerimonia. Qui, nell’atmosfera magica e solenne creata dalle persone con le fiaccole disposte in un cerchio di fuoco intorno alla Pietra del Carso, in un silenzio assoluto, la voce dell’attore avezzanese Giuseppe Ippoliti ha commosso tutti con un appassionante racconto dell’epoca del terremoto, terminato con la recita della struggente poesia “Mamma Mé” di Antonio Pitoni, divenuta ormai simbolo del nostro evento. Lunedì 13 gennaio 2020, il Club Alpino Italiano, Sezione di Avezzano, coordinerà e guiderà la seconda edizione della Fiaccolata della Memoria, per il 105° anniversario del terremoto della Marsica, evento entrato ormai nel calendario annuale delle attività della Sezione con lo scopo di mantenere vivo il ricordo e celebrare in modo partecipato e non solo formale, le oltre 30 mila vittime di quel terribile terremoto che all’alba del 13 gennaio 1915 ha segnato in maniera indelebile l’intero territorio.

L’evento è patrocinato dal Comune di Avezzano che metterà a disposizione un servizio navetta dalle ore 16.30 nei pressi del ponte della ex superstrada, subito dopo la ferrovia di Via Napoli, per raggiungere il Santuario della Madonna di Pietraquaria.

Tuttavia, chi vorrà, potrà raggiungere il Santuario anche a piedi. A coloro che invece, vi arriveranno con auto proprie, il servizio navetta gli consentirà di andarle a recuperare al termine della fiaccolata.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto – alle ore 17 – sul piazzale antistante il Santuario della Madonna di Pietraquaria.

La fiaccolata partirà alle 17.30 e scenderà in buona parte lungo la Via Crucis per giungere al Memorial dove ancora una volta, la cerimonia dedicata alle vittime del terremoto, sarà affidata alla voce di Giuseppe Ippoliti che interpreterà alcuni brani scritti per l’occasione da Giovanbattista Pitoni. Al termine, sul piazzale del Memorial, gli Alpini di Avezzano, Antrosano e San Pelino, offriranno dolci e prepareranno bevande calde (tè e vin brulè) per i partecipanti.

Gli accompagnatori del CAI presteranno assistenza e vigilanza sul percorso, adottando le precauzioni necessarie per rendere più sicura la marcia per tutti.

Si raccomanda di indossare un abbigliamento invernale con giacca antivento, guanti e cappello e soprattutto scarpe da trekking (non scarpe da tennis).

Il Club Alpino Italiano invita tutti i cittadini e tutti gli sportivi della Marsica a partecipare a questo evento particolarmente significativo, registrandosi ai seguenti numeri 333.5720691 oppure al 346.1069056 entro domenica 12 gennaio.