FIGLIUOLO, AL VIA, DA LUNEDI’, LE VACCINAZIONI ANTI-COVID PER GLI OVER 40

Il commissario e generale Francesco Figliuolo, in una nota stampa, ha reso noto che da, lunedì 17 maggio prossimo, gli over 40 potranno prenotarsi per accedere alla vaccinazione anti-covid. Nella lettera inviata alle regioni vi è scritto:<< per consentire una migliore programmazione si dà facoltà alle Regioni e alle Province autonome di avviare le prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero nati nel 1981>>.