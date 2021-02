Lo sviluppo del progetto che ha dato vita al remake di Final Fantasy VII è stato argomento dell’evento annuale trasmesso in diretta streaming gratuita dal Giappone organizzato dalla Computer Entertainment Developers Conference.

Final Fantasy VII Remake

Naoki Hamaguchi e Yoshinori Kitase sono il co-director e il produttore del prodotto che infine ha realizzato il progetto di Square Enix.

Il comparto narrativo di Final Fantasy VII Remake è stato al centro della discussione durante tutto l’evento; la narrazione è solida, per questo il titolo del remake non è stato strutturato in maniera eccessivamente open-word o almeno, sarà così fino a quando la trama sarà tale da rendere ineluttabile questo passo.

Il remake di Final Fantasy VII, inoltre, non è fedele alla struttura della storia originale, ecco perché i realizzatori hanno trovato un modo per spiazzare quelle che erano le aspettative degli utenti, cercando di toccarli positivamente. Il risultato è stato di esserci riusciti in toto e di averli stupiti con novità e differenze rispetto a ciò che si aspettavano di trovare nel gioco.

Per quanto riguarda le modalità di sviluppo del sequel, il co-director afferma che il gruppo di sviluppatori ha deciso di cambiare rotta e ha spiegato che lo scopo del team per quanto concerne il destino di Final Fantasy VII, è di rendere i player consapevoli di come siano lontani dal mondo Midgar e dunque sorprenderli esattamente come era stato nel primo capitolo del gioco.

Potrete ancora vivere le avventure di Cloud e dei suoi amici compagni di viaggio, nel caso non l’aveste già fatto: Final Fantasy VII Remake, infatti, è disponibile in esclusiva su PlayStation 4.