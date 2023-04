FINALE REGIONALE DEI GIOCHI GIOVANILI SCOLASTICI DI DAMA ITALIANA: LE SQUADRE DEL VITRUVIO CAMPIONI REGIONALI ACCEDONO ALLA FINALE NAZIONALE

Il Liceo Scientifico “Vitruvio” di Avezzano, ancora una volta in prima linea nella promozione degli sport della mente, ha ospitato la finale regionale dei Giochi Giovanili Scolastici di dama italiana in cui si sono distinti proprio gli studenti vitruviani.

Le due squadre, sia quella allievi/e sia quella Juniores, hanno vinto la fase regionale di dama italiana classificandosi al primo posto e parteciperanno alle Fasi nazionali che si terranno a Misano Adriatico dall’11 al 14 maggio.

Le due squadre sono così formate: squadra allievi/e: Luigi Coletti, Giulia Maria Colautti, Riccardo Ricci;

squadra Juniores: Ruggero Occhiolini, Emanuele Lucci, Gianpaolo Pestilli.

Le origini del gioco della dama si perdono nella leggenda, addirittura sembrano risalire all’Egitto dei Faraoni. Un gioco antico, quindi, e una buona pratica di concentrazione ed equilibrio.

Tanti sono, infatti, gli effetti benefici della pratica degli sport della mente che, come ha sottolineato la neodelegata regionale della Federazione Italiana Dama organizzatrice dell’evento, prof.ssa Eufemia Di Stefano, non vanno a sostituire l’attività fisica e sportiva, ma ad implementarla contribuendo al pieno sviluppo psico-fisico dei nostri giovani: concentrazione, motivazione, autodisciplina, sviluppo del pensiero laterale, della creatività e del problem solving, gestione dell’errore e della sconfitta, acquisizione della capacità di confronto, sono alcuni degli elementi che vengono messi in campo come pure la capacità di saper prendere decisioni in maniera efficace mantenendo sotto controllo l’ansia e l’impulsività, restando concentrati nel perseguimento del proprio obiettivo.

Grande soddisfazione della Dirigente Scolastica prof.ssa Nicolina Tania Ulisse che accoglie e promuove sempre con convinzione e pertinacia tutte quelle attività che possano ampliare, negli alunni, il bagaglio di competenze spendibili in ogni ambito, sia esso professionale, che di studio.