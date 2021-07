FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER IL SOSTEGNO DI IMPRESE, PROFESSIONISTI ED AUTONOMI. CONFARTIGIANATO IMPRESE AVEZZANO APRE UNO SPORTELLO DEDICATO

Abruzzo Sviluppo SpA, Soggetto Gestore del Fondo Microcredito FSE per conto di Regione Abruzzo, ha pubblicato l’Avviso “Liquidità”, che prevede la concessione di finanziamenti a tasso zero di importo compreso tra 5.000,00 e 15.000,00 euro ad imprese costituite ed attive, non bancabili, con difficoltà di accesso al credito, per l’attribuzione di risorse finanziarie necessarie alla salvaguardia e al consolidamento dell’attività imprenditoriale sul proprio mercato di riferimento, al fine di contrastare la crisi economica in atto.

I finanziamenti saranno concessi a favore di Micro e Piccole Imprese che assumono la forma giuridica di ditta individuale, di società di persone, società cooperative, lavoratori autonomi e liberi professionisti costituite e già attive alla data di pubblicazione dell’Avviso e comunque non successivamente al 30/04/2021.

I prestiti hanno una durata di 72 mesi (incluso il periodo di preammortamento di 12 mesi), non prevedono spese di istruttoria e potranno essere estinti in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi. Inoltre, non verranno richieste garanzie reali, patrimoniali, finanziarie né personali.

Non possono presentare istanza di finanziamento i Soggetti già beneficiari delle precedenti Misure di Microcredito gestite da Abruzzo Sviluppo SpA.

Confartigianato Imprese Avezzano apre uno sportello dedicato per fornire assistenza nella compilazione ed invio delle domande, a partire dal 6 settembre 2021 e fino al 16 settembre 2021.

Per informazioni ed appuntamenti è possibile contattare i seguenti numeri

0863-413713/26282 o scrivere a info.confartigianatoavezzano@gmail.com