FINANZIAMENTO DEL GOVERNO PER GLI AIUTI ALLE FAMIGLIE, INTERVIENE SERGIO DI CINTIO (IL CORAGGIO DELLE IDEE)

Molte sono le domande che molte persone si stanno ponendo in merito a come verranno utilizzati i fondi che il governo manderà ai comuni.

Una prima risposta arriva da Sergio Di Cintio de (Il Coraggio delle Idee).

“ Punto 1) Viene concesso ai Comuni l’anticipo del Fondo di Solidarietà Comunale”, ha subito evidenziato Di Cintio “ Il Governo concede ai Comuni un anticipo di quello che avrebbe dovuto, in ogni caso, concedere, tale misura non riguarda tutti i cittadini in difficoltà.

Punto 2) 400 milioni di euro che in collaborazione, Governo e Protezione Civile, concederanno ai Comuni:

Assegnati secondo una graduatoria legata al numero di abitanti e in base ad alcuni indici economici, (orientativamente 80% in base agli abitanti – 20% indici economici). Avezzano 289.003,34 euro.

A questa cifra si somma un’altra cifra che verrà deliberata dalla Regione Abruzzo, per i Comuni della Regione Abruzzo, più eventuali somme stanziate da ogni Comune mediante i fondi di bilancio.

La somma di queste cifre rappresenterà un bacino economico, mediante il quale ogni Comune potrà affrontare l’emergenza sotto il profilo alimentare, cioè soldi con cui si potrà fare la spesa e/o avere buoni pasto.

In virtù delle nuove emergenze ancora non è possibile definire a chi andranno gli aiuti, ogni Comune sta elaborando una strategia.

Vi terrò informati nei prossimi giorni.

Sergio Di Cintio

