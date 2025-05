Fine settimana in Abruzzo: 6 luoghi naturali nelle vicinanze che vale la pena guidare

Quando la settimana volge al termine e hai voglia di cieli aperti, l’Abruzzo non delude. Dai laghi agli altipiani, la regione offre fughe di fine settimana che sembrano lontanissime, eppure sono tutte a solo un passo da casa. Questi sei luoghi naturali sono ideali per ricaricarsi, scattare foto e immergersi in paesaggi che non invecchiano mai.

1. Lago di Scanno

A poco più di un’ora da L’Aquila, questo lago a forma di cuore è perfetto per un pomeriggio tranquillo. Circondato da colline boscose e piccoli villaggi, è uno dei preferiti per il pedalò, le passeggiate panoramiche e i pranzi pigri sull’acqua. Qui l’aria è sempre più fresca e le prime ore del mattino portano una quiete difficile da battere. In autunno, il cambio delle foglie dona all’intera area un bagliore dorato che sembra un dipinto. Una breve passeggiata fino al punto panoramico sopra il lago offre una visione completa della sua forma unica.

2. Riserva Naturale Gole del Sagittario

Near Anversa degli Abruzzi, this la gola taglia le scogliere calcaree con un fiume che scorre veloce sotto. È ricco di sentieri e di un giardino botanico che cambia con le stagioni. Tieni d’occhio gli uccelli rari, la riserva fa parte di un corridoio faunistico protetto. Alcuni dei ponti di legno lungo i sentieri creano momenti fotografici epici. Il suono dell’acqua che risuona nella gola aggiunge qualcosa di speciale all’escursione.

3. Parco Nazionale della Maiella

Questo aspro parco nazionale offre grotte, eremi e sentieri di montagna per giorni. È l’ideale per gli amanti della natura che desiderano uscire dalla rete. Alcuni dei posti migliori sono raggiungibili solo a piedi, ma la fatica vale sempre la pena, soprattutto verso il tramonto. La primavera porta fiori di campo che tappezzano i pendii, rendendo le escursioni ancora più gratificanti. Ci sono anche sorgenti nascoste e aree picnic nascoste tra i sentieri.

4. Campo Imperatore

Soprannominato “Piccolo Tibet”, questo altopiano è noto per gli spazi aperti, le pecore al pascolo e la luce spettacolare. È un sogno sia per i fotografi che per gli osservatori delle stelle. Portatevi una giacca, anche d’estate, l’aria è gelida che vi ricorda quanto siete realmente sopra il livello del mare. Puoi visitare il vecchio albergo di montagna dove un tempo fu ospitato Mussolini, aggiungendo un tocco storico al viaggio. La vastità dell’area fa sì che anche le brevi passeggiate sembrino uscite da un film.

5. Riserva Naturale Monte Salviano

Affacciata su Avezzano, questa tranquilla riserva presenta sentieri che conducono a viste panoramiche e a un santuario in cima a una collina. È popolare tra gli escursionisti mattutini e chiunque abbia voglia di tranquillità senza un lungo viaggio in auto. Il sentiero verso la cima si snoda dolcemente, rendendolo fattibile anche a camminatori occasionali. I volontari locali mantengono i sentieri e l’area è mantenuta pulita e accogliente. È anche uno dei luoghi preferiti per le escursioni all’alba, con la luce dorata che si riversa sulla pianura del Fucino.

6. Costa dei Trabocchi

Salta le colline e dirigiti verso la costa se l’aria di mare chiama più forte. Questo litorale è costellato di antichi capanni da pesca, i trabocchi, oggi trasformati in ristoranti. I tramonti qui colpiscono in modo diverso, soprattutto se abbinati a pesce alla griglia e al suono delle onde sotto i piedi. Alcuni trabocchi possono essere prenotati per pasti privati, trasformando la cena in qualcosa di veramente speciale. Il mix di cibo, vista sul mare e brezza costiera rende questo uno dei luoghi più indimenticabili dell’Abruzzo.

Una regione che fa contare i fine settimana

L’Abruzzo rende facile spegnersi e resettarsi. Che si tratti di una giornata al lago, di una scalata in montagna o di un pranzo a base di pesce in riva al mare, queste fughe vicine mostrano quanta bellezza si nasconde in una regione e in un fine settimana. Ogni strada fuori città porta da qualche parte che vale la pena esplorare.