FIRMA PROTOCOLLO DI INTESA FRA MIT, REGIONE LAZIO, REGIONE ABRUZZO, E FERROVIE DELLO STATO. UNA GRANDE VITTORIA PER L’IDEA DEL MO.VE.TE.

E’ dunque iniziata la discussione stringente sulla velocizzazione della linea Roma – Pescara.

Il Comitato MO.VE.TE. saluta con grande soddisfazione il successo ottenuto con la firma del protocollo d’intesa siglato ieri come esito dell’incontro avvenuto al MIT fra il Ministro Paola De Micheli, i due governatori di regione Lazio ed Abruzzo, Zingaretti e Marsilio, e l’AD. Di RFI Gentile.

E’ evidente che, oltre a quella da noi proposta, ci sono in campo altre ipotesi le quali, a nostro avviso non hanno alcuna possibilità di esser realizzate, poiché non costruite perseguendo una logica sociale, ambientale ed economica. Ben venga perciò la discussione, voluta ed annunciata dalla Ministra De Micheli, su temi condivisi dalla popolazione e non più calati dall’alto.

Adesso il problema centrale è lo stanziamento di fondi necessario. E’ chiaro, infatti, che con 1MLD e mezzo si possono realizzare soltanto piccoli interventi settoriali che non hanno alcun valore rispetto all’obiettivo da cogliere. L’obiettivo, infatti, è quello, e lo ribadiamo a gran voce, di TIRARE FUORI L’ABRUZZO DAL MEDIOEVO FERROVIARIO, non di guadagnare qualche minuto sulla tratta Roma – Pescara.