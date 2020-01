FLAVIO 34 ANNI MUORE TRA LE BRACCIA DELLA SORELLA

Abbateggio. Muore per un malore a soli 34 anni. Flavio Di Pierdomenico, è morto così, all’improvviso, tra le braccia della sorella che lo stava soccorrendo. Lavorava in una yogurteria al Megalò di Chieti e in passato aveva avuto anche esperienze politiche nel comune di Abbateggio. Secondo un primo esame del medico legale, le cause della morte sarebbero naturali.

Flavio lascia la madre Anna e le sorelle Giulia e Arianna. Il padre, Fernando, è scomparso anni fa.

fonte: Il Centro

Michele Rossi