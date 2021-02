Oggi, come avviene solo dal 2004 purtroppo, ricordiamo il terribile genocidio delle Foibe, quando migliaia di italiani furono trucidati dai Comunisti partigiani di Tito. 350 mila nostri connazionali costretti all’esilio, molti altri uccisi e buttati all’interno delle foibe.

Inaccettabile il negazionismo, prendiamo in prestito le parole del Presidente del Senato Casellati, che oggi insieme alle più alte cariche dello Stato, ha ed hanno evidenziato come sia stato vergognoso che per troppi anni si è voluto negare, nascondere, questo ennesimo orrore che si è perpetrato in Europa.

Ancora oggi purtroppo molti individui, di scarsa cultura e gonfi di odio verso il prossimo, ancora tentano di giustificare questo crimine contro l’umanità, ma chi nega è e rimarrà sempre complice.