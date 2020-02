FOLLIA IN CINA. CANI E GATTI LANCIATI DAI PALAZZI PER PAURA DEL CORONAVIRUS

Travisano un’intervista ed iniziano a liberarsi brutalmente dei loro animali domestici

Gatti assassinati a Shanghai e cani che volano dai balconi nella provincia di Hebei, solo perché un’intervista televisiva viene compresa male. In uno studio televisivo della Weibo qualcuno dichiara che gli animali dei pazienti sospetti devono essere messi in quarantena, ma molti tra gli ascoltatori, in preda al panico, lanciano i poveri ed ignari animali dai balconi di casa, temendo di poter essere contagiati dal coronavirus.

Come riportato The Sun dalla Cina stanno provenendo immagini terribili: carcasse di animali in strada dopo essere stati gettati dalle finestre dei palazzi.

Weibo della China Global Television Network è stata costretta a diramare un comunicato per chiarire i fatti e ha pubblicato un messaggio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: «Non ci sono prove che dimostrino che gli animali domestici come i cani e i gatti possano contrarre il nuovo coronavirus».

ATTENZIONE! IMMAGINI VIOLENTE

Fonte The Sun >>> https://www.thesun.co.uk/news/10863349/coronavirus-cats-and-dogs-thrown-to-death/