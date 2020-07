FONDI EUROPEI, MARCOZZI: “L’ABRUZZO GUIDATO DAL CENTRODESTRA RIMANE IN FONDO ALLA CLASSIFICA. IMMOBILISMO RISCHIA DI ESSERE PAGATO DAI CITTADINI”

La sedicesima edizione del Premio Rocky Marciano avrà tra gli ospiti Pierpaolo Addesi, azzurro di punta della nazionale italiana di paraciclismo, atleta del Team Go Fast e segretario regionale del CIP Abruzzo.

La cerimonia è in programma alle 21:00 di sabato 18 luglio presso la Tenuta Di Sipio a Ripa Teatina, nonostante le non poche difficoltà in ambito logistico nel rispetto delle normative vigenti anti Covid-19.

L’amministrazione comunale di Ripa Teatina ha voluto confermare l’appuntamento di questa edizione speciale del Premio al merito civile che vedrà protagonisti i rappresentanti delle associazioni di medici e il personale sanitario, in prima linea a fronteggiare le criticità legate all’emergenza Coronavirus.

Saranno presenti altri personaggi di spicco del mondo sportivo e giornalistico tra i premiati di questa edizione 2020 (per il ciclismo anche il professionista della Trek Segafredo Giulio Ciccone) e Pierpaolo Addesi sarà coinvolto in un momento della cerimonia dedicato ad Alex Zanardi per raccontare la testimonianza del campione di sport e di vita ma anche della fraterna amicizia con Alex: il plurimedagliato del paraciclismo a livello internazionale lotta ancora per la vita dal letto di un ospedale a Siena, a un mese dal terribile incidente con la sua handbike.

Il Premio Rocky Marciano sarà trasmesso in diretta sui canali social del Festival Rocky Marciano Ripa Teatina e sarà riproposto la sera di mercoledì 22 luglio in tv su Rete 8 Sport (canale 11 digitale terrestre in Abruzzo oppure in streaming sul sito https://www.rete8.it/canali-tv/rete8-sport/).