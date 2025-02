Formatore per la sicurezza: l’importanza del ruolo

La crescente consapevolezza del ruolo della sicurezza dei lavoratori ha fatto sì che l’importanza dei formatori in questo ambito sia sempre più riconosciuta. Da tale scenario deriva, però, l’esigenza di inquadrare la figura del docente per la sicurezza dal punto di vista normativo in modo che la stessa possa essere disciplinata e regolamentata. D’altro canto, il D. Lgs. n. 81 del 2008 stabilisce l’obbligo, per le aziende, di garantire ai propri dipendenti una formazione ad hoc in tema di sicurezza. Anche per questo motivo, i formatori devono soddisfare specifici requisiti, anche per ciò che riguarda l’aggiornamento delle loro competenze nel corso del tempo.

Il Decreto Interministeriale del 6 marzo del 2013

I requisiti professionali di cui devono essere in possesso i formatori per diventare docenti di sicurezza sul lavoro sono indicati dal Decreto Interministeriale del 6 marzo del 2013. In questo testo viene indicato che il formatore docente deve soddisfare anche dei pre-requisiti, che sono quelli che si applicano a qualunque soggetto formatore. A livello pratico, un formatore per la sicurezza deve essere in grado di comunicare i concetti e le nozioni di cui è in possesso in modo completo e con la massima chiarezza, non solo nelle lezioni in presenza anche nello svolgimento dei corsi online. Anche questi corsi, infatti, pur non prevedendo un contatto formativo diretto consentono ai partecipanti di ottenere attestati che sono validi in tutta Italia.

Il D. Lgs. n. 81 del 2008

Il D. Lgs. n. 81 del 2008, insieme con l’Accordo Stato Regioni del 2011, specifica che la formazione è obbligatoria per chi intende ottenere il titolo di formatore docente. Il Dl del 6 marzo del 2013 indica i requisiti minimi che i formatori sulla sicurezza devono rispettare e specifica le modalità di formazione di questa figura professionale. In generale, la normativa di riferimento per ciò che concerne la formazione è il risultato di tutti gli interventi legislativi che nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati a proposito dei criteri e delle modalità della formazione. Il già citato Decreto Interministeriale del 6 marzo del 2013 identifica le modalità, i parametri e i requisiti che occorre rispettare per divenire formatori. I percorsi formativi si articolano in tre differenti aree tematiche: quella organizzativa e giuridica, quella riguardante i rischi sanitari e tecnici e quella della comunicazione e delle relazioni.

La gestione dei corsi per la sicurezza

È necessario, quindi, che il formatore per la sicurezza sia in possesso di una formazione vasta e dimostrabile. Chi riveste tale ruolo ha il compito di gestire i corsi per la sicurezza destinati non solo ai datori di lavoro, ma anche ai delegati, ai lavoratori e ai responsabili. Il formatore per la sicurezza, inoltre, è chiamato a occuparsi dei corsi per dirigenti e preposti, dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei corsi per i datori di lavoro che intendono diventare responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Come si può intuire, al formatore è richiesta una preparazione professionale completa, che gli consenta di gestire le lezioni in aula, in videoconferenza o online.

I corsi di aggiornamento

Sempre il Decreto Interministeriale del 6 marzo del 2013 sancisce per i docenti formatori l’obbligo di rispettare un aggiornamento costante, che deve essere seguito una volta ogni 3 anni. Per l’aggiornamento è necessario frequentare dei corsi di aggiornamento, dei convegni specialistici o dei seminari, ovviamente attinenti al settore tematico di competenza, per un totale di non meno di 24 ore, delle quali non meno di 8 devono comunque riguardare corsi di aggiornamento. In alternativa, per l’aggiornamento si può effettuare attività di docenza per non meno di 24 ore, sempre nel settore tematico di competenza.

Il corso online di Progetto81

