FORTUNA CIECA, EX GOVERNATE VINCE TRE VOLTE ALLA LOTTERIA COMPRANDO I BIGLIETTI FORTUNATI NELLO STESSO NEGOZIO

La storia dell’incredibile fortuna di una ex governante di 61 anni che ha vinto alla lotteria per la terza volta in tre anni, giocando sempre nello stesso negozio. È accaduto nello Stato del Maryland, negli Stati Uniti d’America. La donna, ex governante della contea di Montgomery ha recentemente acquistato due biglietti gratta e vinci da 5 dollari della serie Lucky presso il Talbert’s Ice & Beverage Service di Bethesda. Il primo biglietto non era vincente, ma il secondo le ha fruttato il premio da 50 mila dollari. La cosa incredibile è che è già la terza volta in tre anni che un biglietto acquistato dalla stessa persona nello stesso negozio risulta vincente. Nell’agosto del 2018, ha vinto giocando Bonus Cash. L’ottobre successivo, lo ha fatto di nuovo giocando a Cash Craze Doubler. In tutti e tre i casi la vincita è stata da 50 mila dollari. La donna ha commentato così l’incredibile vicenda: “Semplicemente non ci credevo, è successo di nuovo!”. Anche un’amica della 61enne è stata intervistata dai funzionari della lotteria: “Quando me l’ha detto, ero così felice per lei. Era difficile credere che avesse vinto di nuovo $ 50.000. La gente gioca ogni giorno e non vince. È incredibile che abbia vinto tre volte.”