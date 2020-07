FOSSACESIA. ARRIVANO I BAGNINI SULLE SPIAGGE LIBERE

Nuovi bagnini in servizio sul litorale di Fossacesia Marina per l’estate 2020. Il Comune di Fossacesia. infatti, a seguito di apposito avviso che era stato pubblicato nelle scorse settimane, ha affidato in questi giorni in favore della Life Guard Compagnia del Mare, il servizio di sorveglianza sulle spiagge libere di Fossacesia Marina, per tutta la stagione estiva appena iniziata. In particolare la sorveglianza dei bagnanti, che durerà sino al prossimo 6 settembre, sarà assicurata da assistenti bagnanti abilitati dalla Federazione Italiana Nuoto – Servizio Salvataggio che opereranno sulla spiaggia libera di località Fuggitella, litorale nord, e quella che si trova nella zona sud, a poca distanza dallo stabilimento Galetta. A questo va ad aggiungersi l’accordo che, sempre nei giorni scorsi, il Comune ha stilato con gli stabilimenti balneari annuali e stagionali, grazie al quale sarà offerto dagli stabilimenti stessi il servizio di salvataggio sulle spiagge libere adiacenti le concessioni balneari. A questa iniziativa hanno aderito Sini Srl, F.lli De Guglielmi, Marco Martelli, Osteria Patria-Oltremare, Sirenella, Pierangelo Cannarozzo e Giovanni Di Campli, Luca Salvatore-Valsangro srl, Mariano Marrocco, Dea del Mare, Lido Pesce Palombo-Mia srl, Supporter Beach, La Conchiglia-La Galetta, Euroinvest srl, GTE sas-Paolo Paolucci. “Innanzitutto ringrazio i titolari delle concessioni balneari per la preziosissima collaborazione offerta – dichiara il Sindaco di Fossacesia Enrico di Giuseppantonio – poiché fra il servizio prestato da loro e l’assistenza bagnanti gestita dal Comune, siamo riusciti a garantire il servizio di salvataggio praticamente su quasi tutti i 5 km della spiaggia di Fossacesia. Questo è un risultato importantissimo sia in termini di sicurezza, sia in termini di sinergie raggiunte che puntano verso lo stesso obiettivo, ossia la crescita del nostro territorio. Ricordo che la spiaggia di Fossacesia è Bandiera Blu per il 19esimo anno consecutivo e, aumentarne i livelli di sicurezza, oltre ad essere un atto dovuto, rappresenta senza alcun dubbio un elemento di attrattività turistica”.