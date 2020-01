FOSSACESIA, CRESCE ANCORA LA POPOLAZIONE

Prosegue la crescita demografica di Fossacesia. La popolazione della Città, infatti, è aumentata, passando da 6371 residenti registrati a fine 2018, a 6421 del 2019. Un trend positivo che, per la verità va avanti dal 2001 e che è proseguito quasi ininterrottamente, con un aumento di 1060 abitanti. Nell’ultimo anno, 72 sono state le nuove famiglie residenti, che salgano così a 2690 (nel 2001 erano 2032). Un dato sul quale soffermarsi perché indica come Fossacesia venga sempre più scelta sia per la presenza di numerosi servizi, sia per la sua vicinanza alle principali vie di comunicazione, fra le quali la Fondovalle Sangro, che collega il territorio alle più importanti industrie del Centro sud, e l’autostrada, sia per il suo recente sviluppo economico. Numerosi sono stati infatti gli investimenti che hanno interessato soprattutto la zona del mare di Fossacesia, dove nell’ultimo anno si è registrata una crescita esponenziale di attività commerciali.

Una città, quindi, in controtendenza con la maggior parte delle località abruzzesi, dove invece la crescita della popolazione sembra essersi rallentata .

Nel 2019, nel dettaglio, 41 sono stati i nuovi nati (26 maschi e 15 bambine), mentre i deceduti sono stati 47 (24 uomini e 23 donne).