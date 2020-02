FOSSACESIA, LA GIUNTA COMUNALE APPROVA PIANO PER LA LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA

La Giunta Comunale di Fossacesia ha espresso parere favorevole e ha assunto l’impegno di dare ampio risalto al “Piano straordinario di lotta alla cimice asiatica” promosso dalla Coldiretti. L’Esecutivo ha inoltre deciso che siano emanati tutti i provvedimenti di competenza comunale, finalizzati ad ostacolare il diffondersi della presenza sul territorio comunale della cimice nonché ad agevolare l’attuazione da parte delle imprese agricole interessate delle misure fitosanitarie necessarie al contrasto dalla diffusione di tale parassita. “Come Amministrazione, riteniamo di fondamentale importanza tutelare i nostri produttori agricoli e richiamare la Comunità ad una forte sensibilizzazione per contrastare la diffusione di questo insetto innocuo per l’uomo, ma dannoso per l’agricoltura – afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Oltre ai pesanti danni per le nostre aziende notevole sarà anche l’impatto ambientale se non si interviene con efficacia”. “La ‘cimice marmorata asiatica’ è particolarmente pericolosa perché prolifica con il deposito delle uova almeno due volte all’anno con 300-400 esemplari alla volta che, con le punture, rovinano i frutti rendendoli inutilizzabili e compromettendo seriamente parte del raccolto – sottolinea Alberto Marrone Consigliere con delega alle tematiche relative all’Agricoltura “-. “Nel nostro territorio – concludono Di Giuseppantonio e Marrone-sono presenti colture che debbono essere tutelate e il nostro impegno è rivolto a sostenere nel miglior modo possibile un settore importante della nostra città”.