FOSSACESIA MARINA, I BAMBINI TORNANO AD ANIMARE LA SCUOLA DELL’INFANZIA

A Fossacesia Marina, la Scuola dell’Infanzia ha riaperto le sue porte dopo i lavori di ristrutturazione interna per consentirne l’utilizzo nel rispetto della sicurezza sanitaria, così come previsto dalle specifiche normative che regolano l’edilizia scolastica in base alle peculiarità delle condizioni d’uso imposte dalla tutela sanitaria derivante dal contrasto al Covid-19. Un momento di festa per i bambini e per i loro genitori, che insieme alle istituzioni scolastiche, dopo la chiusura del plesso nel marzo 2022, avevano sollecitato la messa in sicurezza delle aule. Al taglio del nastro presenti il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo, Rosanna D’Aversa, gli assessori Maura Sgrignuoli, Giovanni Finoro e Danilo Petragnani, la consigliera comunale Ester Sara Di Filippo, con delega alle tematiche relative alla Pubblica istruzione, l’ing. Alessandra Ferrante, responsabile del Settore Lavori Pubblici, Maria Dolores Veronesi, responsabile della sicurezza dell’Istituto Scolastico Comprensivo, Carlo Luciani, Presidente dell’Istituto Comprensivo di Fossacesia, le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Fossacesia Marina, Federica Falasca, Franca Pasquarelli e Annatilde Ciullo, le rappresentanti di classe, Carmelina Di Rado e Donatella Mancini, Michele Cefaratti e Giulio Sambuco, rispettivamente comandante e vice comandante della Stazione dei Carabinieri di Fossacesia ed i rappresentanti della Polizia Locale.